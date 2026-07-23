IBU: Фарчник не изменит позицию по допуску русских биатлонистов

На конгрессе IBU в сентябре 2026 года в Берхтесгадене новым президентом станет Тим Фарчник. Ян Петтер Сальтведт уверен, что смена лидера не изменит позицию IBU по вопросу участия русских биатлонистов в международных соревнованиях.