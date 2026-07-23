Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

IBU: Фарчник не изменит позицию по допуску русских биатлонистов

IBU: Фарчник не изменит позицию по допуску русских биатлонистов

На конгрессе IBU в сентябре 2026 года в Берхтесгадене новым президентом станет Тим Фарчник. Ян Петтер Сальтведт уверен, что смена лидера не изменит позицию IBU по вопросу участия русских биатлонистов в международных соревнованиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии