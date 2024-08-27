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Глава Стародубского округа Брянской области пострадал при атаке ВСУ

Глава Стародубского округа Брянской области пострадал при атаке ВСУ

Глава Стародубского муниципального округа Брянской области Александр Подольный получил ранения в результате обстрела украинскими войсками села Курковичи, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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