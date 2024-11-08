"За Россию! За Путина!" — это не только клич, поднимающий бойцов на штурм. "За Россию! За Путина!" — это счёт.
Сказал "Путин" — плати: Россия должна выставить счёт грузиям, украинам, америкам и прочим за "использование президента"
Комментарии
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Sergiy Che
Дуракам всё можно... До какого то момента)) Тупой сталирастский пошляк и нацист Харьчиков уже получил с десяток лет назад приговор суда за нацистские высеры. Но не унялся и продолжал петь свои гавно-песенки и наконец ему тупо просто отмудохали глупое хлебало (думаю вовсе не по приказу Путина а просто те кого это тупое ЧМО за...бало)) и он наконец стал меньше вонять на публике - но если опять охамел, то думаю мужики возвращающиеся с СВО ему и за Путина по тупой репе добавят! (И правильно сделают))
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8 час.
валерий двойнишников
За Сталина!-было. За Путина!-сомневаюсь!!!
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Не о чем!_)))
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2 час.
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