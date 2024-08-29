Компактные решения для маленького санузла, которые приятно удивят Как разместить в небольшом санузле сразу несколько предметов сантехники, системы хранения и при этом сэкономить площадь? Какой унитаз выбрать для маленького туалета? Оказывается, дизайнеры не стоят на месте и придумывают для небольших помещений немало интересных решений.