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Компактные решения для маленького санузла, которые приятно удивят

Компактные решения для маленького санузла, которые приятно удивят

Компактные решения для маленького санузла, которые приятно удивят  Как разместить в небольшом санузле сразу несколько предметов сантехники, системы хранения и при этом сэкономить площадь? Какой унитаз выбрать для маленького туалета? Оказывается, дизайнеры не стоят на месте и придумывают для небольших помещений немало интересных решений.

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