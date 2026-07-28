"Разгоняют дичь": Нардеп Дубинский уверен – Трампу нечем надавить на Зеленского

При этом для Владимира Зеленского встреча с Дональдом Трампом вполне может быть полезна.Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своём Telegram-канале написал, что в 2025 году у президента США Дональда Трампа исчезли все рычаги влияния на украинского лидера Владимира Зеленского.