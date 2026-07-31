Хэмилтон предупредил соперников перед второй половиной сезона-2026

Хэмилтон предупредил соперников перед второй половиной сезона-2026LAT Images / MercedesГонщик Ferrari Льюис Хэмилтон завершил первую половину сезона вторым в чемпионате и считает, что после летнего перерыва его команда способна прибавить.
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