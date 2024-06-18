Большинство медработников не увидели распределения обязанностей врачей на медсестер

Напомним, ранее центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава разработал методические рекомендации, предусматривающие передачу части врачебной работы среднему медицинскому и немедицинскому персоналу.
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