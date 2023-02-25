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Очередной наёмник из США ликвидирован на Украине

Очередной наёмник из США ликвидирован на Украине

Запад продолжает поставлять на Украину не только вооружения, но и наёмников, которые, как правило, являются отставными военнослужащими и, как и западная техника, находят здесь свой конец.

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