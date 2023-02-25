Очередной наёмник из США ликвидирован на Украине

Запад продолжает поставлять на Украину не только вооружения, но и наёмников, которые, как правило, являются отставными военнослужащими и, как и западная техника, находят здесь свой конец.
Популярные статьи
- Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны
- Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»
- Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко
Свежие комментарии