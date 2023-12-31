Спикер ВСУ Игнат признал неспособность Киева прогнозировать удары со стороны РФ

Советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удары ВС РФ не связаны с конкретными «символическими» датами, и поэтому Киев не способен предугадать, куда будет направлена следующая атака.
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