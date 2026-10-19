Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило новые отпускные цены на природный газ без НДС для организаций ГПО «Белтопгаз», поставляющих топливо через систему перепродавцов, с расчетом исходя из теплоты сгорания 7900 ккал/куб.
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