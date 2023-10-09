США пока не будут отправлять войска в Израиль. Ограничатся авианосцем – Белый дом

Власти Штатов заявили, что об отправке американских солдат в Израиль речи пока не идёт.После резкого обострения палестино-израильского конфликта Вашингтон громогласно объявил об отправке к берегам Израиля авианосной группы флота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии