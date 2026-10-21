Фото с сайта ulysmedia.kz Группа казахстанцев, приехавших в Россию на заработки, вновь обратилась за помощью к властям Казахстана с просьбой вернуть их домой.
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Больше похоже на то, что пацанчики решили по лёгкому бабла срубить и по политическим типа мотивам отвалить домой, к полученным миллионам. Пусть воюют.
А зачем отправлять??? Мочить на месте.
Интересно, казахов вернувшихся с СВО судят за участие в боевых действиях на стороне России. А данные лица требуют возврата? Будут ли они осуждены в своей стране за подписание контракта? Возврат выплат Казахстан возьмёт на себя?
Вернуть деньги, полученные при подписании контракта, а также КОМПЕНСИРОВАТЬ средства, затраченные на их обучение (а там цифры могут быть нехилые!) . Пусть Казахстан заплатит и после этого возвращает своих якобы "недотёп".
Сука, а бабло, которое они получили и уже отправили домой, тоже им насильно, обманом дали? Уроды! Засрали страну хитрожопыми чурками и мастурбеками! Они ведь сюда едут только бабло из России выкачать, а наша власть нам рассказывает про их необходимость! Напрашивается вывод, либо у нас во власти одни дураки сидят, если их на деньги любой дикарь из среднеазиатского аула развести может, либо все они, кто продвигает такую миграционную политику, заодно с этими жуликами с Кавказа и из Средней Азии!
А, зачем приехали к нам
Твари казахские! Закрыть границы и пошли они на хрен! Но для Гаранта, эти чурбаны " стратегические партнёры " он либезит перед ними! Одно лицемерие!