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Пять человек погибли в результе атаки коптера в курской деревне

Пять человек погибли в результе атаки коптера в курской деревне

Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.фото: pixabay.com/mylene2401--> Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате атаки коптера на жилой дом в деревне Городище Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

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