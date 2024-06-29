Пять человек погибли в результе атаки коптера в курской деревне

Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.фото: pixabay.com/mylene2401--> Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате атаки коптера на жилой дом в деревне Городище Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.