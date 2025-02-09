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AP: Владимир Путин как никогда близок к достижению целей СВО на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин находится на пороге достижения целей на Украине. Таким образом прокомментировали достижения России в зоне СВО эксперты, опрошенные агентством Associated Press (AP).

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