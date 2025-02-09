Президент Российской Федерации Владимир Путин находится на пороге достижения целей на Украине. Таким образом прокомментировали достижения России в зоне СВО эксперты, опрошенные агентством Associated Press (AP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии