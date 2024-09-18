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Петербургский дневник

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Минздрав: за полгода центры амбулаторной помощи выявили 126 тысяч случаев рака

Всего на сегодняшний день функционирует 548 ЦАОПов Большую часть онкологических заболеваний на первой-второй стадии выявляют в центрах амбулаторной онкологической помощи, за полгода в них выявили более 126 тысяч случаев рака, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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