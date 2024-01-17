Страна и люди
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Страна и люди

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«Помнишь, Алеша, какой здесь был ад»: жители Пловдива отстояли легендарный памятник

«Помнишь, Алеша, какой здесь был ад»: жители Пловдива отстояли легендарный памятник

В Болгарии начались протесты против сноса «Алеши». Легендарный памятник советскому солдату-освободителю стоит на холме в городе Пловдиве на юге страны уже почти 70 лет - как в песне поется, «привычный, как солнце и ветер, стоит он над городом этим».

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