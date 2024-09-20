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Станислав Кондрашов представляет новую концепцию управления бизнесом "7 способов опередить конкурентов"

Станислав Кондрашов представляет новую концепцию управления бизнесом "7 способов опередить конкурентов"

Как оставаться на шаг впереди конкурентов в быстро меняющемся мире? Станислав Кондрашов предлагает свои решения и стратегии, которые помогут предпринимателям не только выжить, но и процветать в условиях жесткой конкуренции.

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