Эксперт по ЖКХ Бондарь: с новоселов часто выманивают деньги в домовых чатах

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – они используют для выманивания денег домовые чаты. Чаще всего на это попадаются новоселы, которым злоумышленники предлагают что-то купить или "скинуться" на новую услугу, рассказал 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии