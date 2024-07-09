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Эксперт по ЖКХ Бондарь: с новоселов часто выманивают деньги в домовых чатах

Эксперт по ЖКХ Бондарь: с новоселов часто выманивают деньги в домовых чатах

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – они используют для выманивания денег домовые чаты. Чаще всего на это попадаются новоселы, которым злоумышленники предлагают что-то купить или "скинуться" на новую услугу, рассказал 360.

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