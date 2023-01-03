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Соболев и Джикия посетили школу «Бей Беги» и сыграли в футбол с детьми

Соболев и Джикия посетили школу «Бей Беги» и сыграли в футбол с детьми

Александр Соболев и Георгий Джикия посетили занятие детской школы своей медийной команды. Основателем «Бей Беги Джуниор» является Александр Низрюхин, вратарь «Бей Беги».

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