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Свищев о дисквалификации Куляка: «Решение безумное! Я еще не слышал, чтобы за какие-то буквы спортсменов отстраняли и лишали медалей»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о годовой дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка.

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