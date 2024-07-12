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Таксист подобрал пассажира, а потом понял, что это его друг, пропавший 20 лет назад. Видео

Таксист подобрал пассажира, а потом понял, что это его друг, пропавший 20 лет назад. Видео

Водитель Uber Дэнни принял очередной заказ и подобрал пассажира, Джона, на одной из улиц в Далласе. Мужчины успели завести светскую беседу, прежде чем Дэнни понял — перед ним его старый друг, пропавший еще 20 лет назад.

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