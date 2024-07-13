Проект OpenAI «Клубника» улучшит способности ИИ к рассуждениям

У OpenAI появился проект под кодовым названием «Strawberry». Согласно недавнему отчету Reuters, основанному на внутренних документах, команды OpenAI разрабатывают Strawberry для улучшения моделей ИИ с расширенными возможностями рассуждений.
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