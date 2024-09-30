Спецназ уничтожает пункт временной дислокации ВСУ (ВИДЕО)

Дроноводы 58-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по пункту временной дислокации украинских боевиков.
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