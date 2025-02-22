В России предложили создать департамент для борьбы с одиночеством

Фото: © «Татар-информ» Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать в структуре ведомства департамент, который бы занимался проблемой одиночества.
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