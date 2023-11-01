Президент Франции впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан, а затем планирует посетить Узбекистан

Похоже на то, что Запад «крепко взялся» за бывшие республики СССР в Центральной Азии. Напомним, что в сентябре лидеры Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана встречались с президентом США в Нью-Йорке.
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