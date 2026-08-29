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Electra Therapeutics подала заявку на IPO для финансирования своих препаратов

Electra Therapeutics подала заявку на IPO для финансирования своих препаратов

Американская биотехнологическая компания Electra Therapeutics подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в США.

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