Заммэра Москвы Ефимов: в Нагатинской пойме построят концертный комплекс

На юге столицы появится уникальный концертный зал. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, его инвестор возведёт в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
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