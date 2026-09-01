Кабмин призвали скорректировать постановление об учёте животных

В России с 1 сентября начался новый этап обязательного учёта сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше десяти кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить её на учёт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В МВД предложили ...
- SI Россиянам предост...
- Эксперт заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым