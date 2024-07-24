Опрос Noi.md: Как вы поступите в случае республиканского референдума по евроинтеграции Республики Молдова?

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Как вы поступите в случае республиканского референдума по евроинтеграции Республики Молдова? • Буду участвовать и проголосую за поправки в Конституцию • Буду участвовать, но проголосую против внесения поправок в Конституцию • Буду бойкотировать референдум и не возьму бюллетень • Еще .