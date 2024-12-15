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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Стейн: «Наггетс» нацелены на работу на рынке. Но их опции очень ограничены без задействования Майкла Портера»

«Все, что я слышал из «Денвера», говорит о том, что команда нацелена на работу на рынке и изменения. Реальность заключается в том, что без задействования Майкла Портера в потенциальной сделке их опции максимально ограничены.

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