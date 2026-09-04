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Биолог объяснила причины нашествия медведей и предупредила об опасности: «Может и начать охоту»

Биолог объяснила причины нашествия медведей и предупредила об опасности: «Может и начать охоту»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября, ФедералПресс. Медведи заходят в города и поселки, ломают заборы, роются в мусорных баках в поисках еды.

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