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Граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме в регионах России

Граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме в регионах России

Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила необходимое количество бюллетеней для организации референдума по вхождению в состав России.

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