Петербуржцы стали чаще заражаться сифилисом

В Петербурге стали чаще заражаться сифилисом. Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на данные статистики, уровень заболеваемости этой половой инфекцией в городе на Неве остается выше средней по России.
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