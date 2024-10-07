ВСУ: «исчерпание ресурса» или хитрая игра?

В последнее время на фоне падения Угледара и ряда других существенных успехов армии России на различных участках линии соприкосновения, все громче начинает озвучиваться мысль о том, что ВСУ – на грани краха и разгрома.
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