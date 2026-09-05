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Kinoshita Group Cup. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

6 сентября дуэты выступят с произвольными танцами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми в ритм-танце.

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