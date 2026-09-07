Определён исполнитель новой роли Джеймса Бонда — детали появления актёра из «Медленных лошадей»

В августе проходили прослушивания на роль нового агента 007, и продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман, а также режиссёр следующего фильма о Бонде Денис Вильнёв ознакомились с актёрами, попавшими в шорт-лист.
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