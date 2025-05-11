⚠️ Синоптики предупреждают: Сочи ожидают затяжные дожди и паводковая угроза Обильные осадки в Сочи и на федеральной территории Сириус продлятся минимум до 12 мая.
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⚠️ Синоптики предупреждают: Сочи ожидают затяжные дожди и паводковая угроза Обильные осадки в Сочи и на федеральной территории Сириус продлятся минимум до 12 мая.