Пензенские учёные разработали фотокатализатор для разложения органических загрязнителей под видимым светом

Учёные Пензенского государственного университета (ПГУ), подведомственного Минобрнауки России, создали уникальный двуслойный пористый фотокатализатор SiO2-SnO2/ZnO:Ag, способный разлагать органические загрязнители не только под ультрафиолетовым, но и видимым светом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Канцлер Германии ...
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым