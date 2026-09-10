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Регионы России

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Пензенские учёные разработали фотокатализатор для разложения органических загрязнителей под видимым светом

Пензенские учёные разработали фотокатализатор для разложения органических загрязнителей под видимым светом

Учёные Пензенского государственного университета (ПГУ), подведомственного Минобрнауки России, создали уникальный двуслойный пористый фотокатализатор SiO2-SnO2/ZnO:Ag, способный разлагать органические загрязнители не только под ультрафиолетовым, но и видимым светом.

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