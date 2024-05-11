Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Амураль
    Точно. Думала с чем сравнить? ,,Девка похабная"очень подходит!Когда ему на нос нажали,чуть не стошнило .Мерзость полнаяАлександр Ревва у...
  • Виктор NVS
    По мне так Рева вообще - ублюдок конченый. Ни таланта ни фантазии. Ломается как девка похабная вот и все что может.Александр Ревва у...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Александр Ревва у...

Это у террористов национальности не бывает...

Это у террористов национальности не бывает...

После того, как таджик в очередной раз убил множество русских людей, провластная медийка тут же включились в работу и начала отрабатывать антикриз по обелению гастарбайтеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
не забудьте про Матвиенко и ее сынка-мошенника и вора  . Она-Матвиенко уже очень высоко забралась у власти в России
Ответить
10 час.
Неизвестно Неизвестно
Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили &quot;элиту&quot; на лживых ценностях. Подбор продажных чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
Ответить
9 час.
Сергей Коваленко
Мне всегда казались подозрительными посты, авторов которых невозможно пробить простому обывателю. Вот и в этот раз я столкнулся с возмущением неких анонимов, пытающихся раскачать ситуацию по национальному признаку. Не спорю, независимо от национальности, в каждой из них есть свои шакалы и Иуды - такова человеческая сущность. Основываясь на своем жизненном опыте (почти 7 десятилетий), могу сказать: в производственных компаниях, где я работал руководителем (со стажем более четверти века) и где работали гастарбайтеры, не было ни одного случая неуважительного отношения к русским. В быту часто сталкивают с гастарбайтерами - тот же результат. Видимо, не пофартило. Вывод: 1. Шакалы и Иуды есть в каждой нации. 2. Исходя их 1-го: всегда ли провоцируют конфликты только среднеазиаты? Потому как - 3. Мы, русские, всегда ли уважительно обращаемся с тут понаехавшими? Или при любом случае у нас выскакивает &quot;Чурка! Это тебе не аул! Ехай к себе ишаков насиловать!&quot;. И последнее - 4. Если к нашим применяют насилие, где в это время НАШИ? Ролики снимают? Или просто в штаны наложат? Так это духом не наши - так, обыватели, идеальный сорняк для ЦИПСО и наших &quot;партнеров&quot; (это касается и авторов постов)
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх