Влияние БРИКС на мировую экономику оценили

Блок БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия, является важным двигателем мировой экономики.
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