Поизносились: кто и насколько в Севастополе?

Управление государственной статистики по городу Севастополю опубликовало очередной пресс-выпуск, где рассказало о том, насколько изношены наши предприятия, как коммерческого, так и государственного сектора.
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