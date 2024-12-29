Gaijin Entertainment поделились статистикой за прошедший год по многопользовательск...

Gaijin Entertainment поделились статистикой за прошедший год по многопользовательскому онлайн-экшену War ThunderЗа год для War Thunder вышло 335 обновлений, в сумме добавивших 260 новых машин, а также 47 новых миссий, 292 новых декалей и прочих украшений техники и 451 новый камуфляж.