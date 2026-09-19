Обзор матчей третьего дня квалификации International Championship 2026

7-й номер в мировом рейтинге Шон Мерфи одержал потрясающую победу над Чжао Ханьян в квалификации турнира International Championship 2026, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Шон Мерфи совершил потрясающий камбэк, уступая 0-3, и выиграл у Чжао Ханьяна 6-4 в квалификации International Championship 2026.