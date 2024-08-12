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Россияне начали разрывать договоры с операторами из-за замедления YouTube

Россияне начали разрывать договоры с операторами из-за замедления YouTube

https://spacemonitor.ru/2024/08/12/rossiyane-nachali-razryva.Клиенты свыше 135 региональных операторов начали разрывать договоры с компаниями из-за замедления YouTube и проблем с другими сервисами Google, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию «Ростелесеть».

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