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Коул Кэсселс: «В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов. Я отдавал всего себя, но иногда бывает, что просто не получается найти себя в клубе»

Ранее омский клуб обменял игрока в ЦСКА. – Как считаете, почему у вас не получилось в «Авангарде»? – Я начал не очень здорово.

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