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Представлен рейтинг интенсивности взаимодействия регионов России с Китаем

Представлен рейтинг интенсивности взаимодействия регионов России с Китаем

В Пекине прошла презентация рейтинга регионов России по интенсивности сотрудничества с Китаем. Согласно результатам исследования, лидерами стали Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Татарстан и Тульская область.

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