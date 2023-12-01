Представлен рейтинг интенсивности взаимодействия регионов России с Китаем

В Пекине прошла презентация рейтинга регионов России по интенсивности сотрудничества с Китаем. Согласно результатам исследования, лидерами стали Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Татарстан и Тульская область.
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