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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медьедович после победы на молодежном итоговом: «Я пока не доставал телефон, но уверен, что Джокович прислал поздравление»

В финале он обыграл Артура Фиса – 3:4(6), 4:1, 4:2, 3:4(9), 4:1. «Чувствую себя потрясающе. Все это было и остается нереальным.

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