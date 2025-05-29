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Политический вестник

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Это был самый интересный удар по Киеву: Секретный объект так и не защитили. Миллионы долларов потрачены зря

Это был самый интересный удар по Киеву: Секретный объект так и не защитили. Миллионы долларов потрачены зря

Самый интересный удар по Киеву - секретный объект так и не защитили. Миллионы долларов потрачены зря - по оценкам киевских экспертов, связанных с ОП, если бы такие удары продолжались хотя бы 14-16 дней, всё было кончено.

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