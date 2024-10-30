Путин посетил выставку по развитию технологий ИИ

Выставку, посвящённую сотрудничеству Российского фонда прямых инвестиций со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта, в Центре международной торговли посетил президент России Владимир Путин, сообщило 30 октября интернет-издание AI-News.
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