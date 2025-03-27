В Петербурге 2 апреля выступит Королевский Бангкокский симфонический оркестр

В рамках закрытия «перекрестного» Года культурных обменов и туризма Россия – Таиланд В Петербурге 2 апреля в 20:00 пройдут гастроли Королевского Бангкокского симфонического оркестра, которые станут завершающим событием «перекрестного» Года культурных обменов и туризма Россия – Таиланд, сообщается на сайте Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.