В Петербурге 2 апреля выступит Королевский Бангкокский симфонический оркестр

В рамках закрытия «перекрестного» Года культурных обменов и туризма Россия – Таиланд В Петербурге 2 апреля в 20:00 пройдут гастроли Королевского Бангкокского симфонического оркестра, которые станут завершающим событием «перекрестного» Года культурных обменов и туризма Россия – Таиланд, сообщается на сайте Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.
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